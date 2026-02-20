MLB: Andruw Monasterio quiere aprovechar al máximo su oportunidad en Boston

Suscríbete a nuestros canales

Luego de tres campañas con el uniforme de Cerveceros de Milwaukee, Andruw Monasterio ya ha iniciado una nueva aventura en el beisbol de las Grandes Ligas, luego de ser cambiado a Medias Rojas de Boston, en una transacción en la que también llegó Caleb Durbin al equipo patirrojo.

De esta manera, el toletero criollo vestirá su segundo uniforme en Las Mayores, y aprovechará una oportunidad más que interesante de jugar para una de las franquicias más importantes y tradicionales que existen.

Además, los primeros días de Andruw Monasterio en Boston han sido muy buenos, al punto de recibir elogios del manager, Alex Cora. En declaraciones para One Baseball Network, el criollo habló sobre lo que ha vivido hasta los momentos con los patirrojos, y además, habló también sobre la impresión que tuvo en él la transacción con la que cambió de equipo, un movimiento que, según sus palabras, fue inesperado.

Andruw Monasterio y su llegada a Boston

"El cambio pudo haber pasado en cualquier momento, pero cuando pasó fue un poco inesperado porque ya iban a empezar los entrenamientos y yo estaba en Arizona", explicó Andruw Monasterio al hablar del movimiento que lo llevó rumbo a Boston.

Y es que, además del 'timing' del cambio, también sorprende que el movimiento se haya producido luego de una gran zafra del toletero con Milwaukee, en la que bateó para promedios de .270/.319/.437/.755, además de ser un comodín más que sólido defensivamente.

Sin embargo, Andruw Monasterio ve con muy buenos ojos la oportunidad que le brinda Medias Rojas. "Estoy muy agradecido por la oportunidad. Me han recibido muy bien y me siento como en casa. Ha sido una gran experiencia, agradezco mucho al staff y a mis compañeros venezolanos", comentó.