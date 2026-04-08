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José Luis Rodríguez destrozado por la muerte de Francisco “Pancho” Tosta

El periodista falleció en Miami y deja un legado invaluable en el oficio. El cantante venezolano compartió su presencia en uno de los momentos más complejos de su vida

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 02:26 pm
José Luis Rodríguez destrozado por la muerte de Francisco “Pancho” Tosta
José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Francisco “Pancho” Tosta / Cortesía
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El cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” se pronunció por la muerte de su “hermano y amigo” Francisco “Pancho” Tosta, quien falleció en la mañana de este 08 de abril, en Miami.

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Por medio de una publicación en Instagram, el intérprete expresó su dolor por el repentino fallecimiento del periodista venezolano.  

En su dedicatoria, destacó la presencia de “Pancho” Tosta durante uno de los procesos más difícil de su vida: el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Francisco fue una de las personas que lo animó a operarse para superar la enfermedad y alargar su vida.

“Se me fue mi querido Pancho, mi hermano y amigo, muchos años de historia. Pancho fue el que me motivó para mi operación de mis pulmones, nunca olvidé eso. Te quiero mucho, Pancho”, escribió.

La amistad de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Francisco “Pancho” Tosta, data desde hace décadas. En post, compartió una fotografía de antaño donde se aprecia la juventud de ambos en aquellos años.

Pérdida de Francisco “Pancho” Tosta

Familiares del periodista anunciaron la muerte en un comunicado a través de redes sociales.

“Pancho será recordado como un hombre único, cuya vida estuvo marcada por la pasión, el amor incondicional a su familia y un firme compromiso con la comunidad", detallaron en el emotivo texto.

Sus años dorados en el periodismo

Francisco “Pancho” Tosta comenzó su carrera en la Cadena Capriles, y fue el fundador del diario El Vespertino, uno de los más populares e importante en los ochenta. Además, fue parte de la creación del periódico Crítica.

Con años de experiencia en el periodismo nacional cuenta con orgullo que logró la titánica tarea de “hacer periodismo sin enemigos”.

En una entrevista ofrecida en hace muchos años, destacó que su máximo sueño era poder regresar a su amada Venezuela. “Quisiera volver; yo quiero morir en mi patria”, dijo.

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