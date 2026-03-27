Hija de José Luis Rodríguez en la lista de "Las 25 mujeres más poderosas"

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Éxito y prosperidad es lo que cosecha Génesis, la hija menor del cantante y compositor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”. A sus 38 años tiene una carrera en producciones importantes, una de ellas “El agente nocturno”, de Netflix.

Brillando a lo grande

People en Español incluyó a la belleza de raíces venezolanas en la edición de “Las 25 mujeres más poderosas”, por ser una artista que representa la entrega, dedicación y fuerza de lograr sus metas.

“No hay nada imposibles”, es como Génesis ha llamado el increíble momento que vive en su carrera, asegurando que va por mucho más en Hollywood.

Afirma que su valentía ha sido fundamental para evolucionar en su carrera actoral, tomando riesgos, viajando, entrenando y preparándose para encarnar de la mejor manera los roles que le asignan.

Orgullo familiar

En la conversación con People, Rodríguez no dejó de mencionar el respeto y cariño por sus padres, quienes han sido pieza clave en su carrera profesional desde sus comienzos.

Reconoce que su legendario padre, y la modelo Carolina Pérez, celebran siempre cada uno de sus logros en la TV en producciones como “Hombre en una cornisa”, “Casa de mi padre”, “Big Hero 6” y “Lioness”, en la que trabajó con la ganadora de Oscar, Zoe Saldaña.

“Cuando veo cómo ellos se sienten al verme realizar mis sueños y que realmente me ven tranquila, feliz y segura, no hay nada mejor que darles esa tranquilidad a mis padres", comentó.

Rodríguez lució radiante en la portada de la edición especial, llevando su cabellera suelta con ondas, maquillaje suave y vestuario en color negro.

Latinas en Hollywood

Génesis extendió un mensaje a las mujeres hispanas que buscan oportunidades en Hollywood, recalcando que es una industria un poco difícil, pero, es importante tener el poder mental de seguir, evolucionar y de ver un No como una oportunidad de levantarse más fuerte.

“Hay que recordar el poder que tenemos. Movemos la economía en este país. Movemos el voto de este país. Nosotros tenemos que recordar y tenerlo en mente siempre, el poder de nosotras, como mujeres, como mamás, como hijas, como hermanas. Tenemos que recordar que esa es la razón”, destacó.