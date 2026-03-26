María Gabriela De Faría regresa a Venezuela, tras éxito en Hollywood

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Un momento de gran emoción y felicidad vivió la actriz María Gabriela De Faría, al regresar a su amada Venezuela.

Estadía en Venezuela

A través de Instagram, compartió un carrusel de imágenes pasando momentos increíbles con su familia, en especial con su padre Antonio De Faría, quién ha sido de gran apoyo en su carrera profesional.

En una de las imágenes aparece muy emotiva abrazada con su progenitor, despertando múltiples mensajes de felicidad por estar en el país que la vio nacer y formarse como una profesional de la actuación.

La criolla que brilló el año pasado como La ingeniera Ángela Spica en la película de "Superman", mostró las calles de Caracas, la gente, amigos, su perrito, su casa y el cariño con el que fue recibida.

Durante la promoción de la película en el 2025, la artista de 31 años había comentado que estaba viviendo en Los Ángeles, California, teniendo varios años sin visitar Venezuela.

"La vida que se honra", es el mensaje con el cuál acompaño la publicación que tiene múltiples me gusta y comentarios de halagos por verla tan guapa en el país.

Momento especial

El mercado de Quinta Crespo fue uno de los lugares que visitó que la criolla en su estadía.

Además, estuvo para celebrar la gloria de Venezuela como ganador absoluto del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La última foto del carrusel es en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, demostrando que su visita fue muy de bajo perfil.