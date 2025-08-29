María Gabriela de Faría defiende su identidad venezolana en Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

En medio de un mercado tan competitivo como Hollywood, diferenciarse entre tantos talentos es clave para sobresalir. Para María Gabriela de Faría, su identidad venezolana y sus raíces no se negocian.

Recientemente la intérprete de ‘The Engineer’ en la nueva película de Superman reafirmó sentirse orgullosa de ser reconocido como actriz venezolana dentro de la industria estadounidense.

Mientras algunos actores intentan neutralizar su acento para encajar en un mercado, María Gabriela de Faría no pretende modificar su forma de hablar, defendiendo su venezonalidad.

Sin embargo, confesó que algún punto de su carrera se forzó a modificar su acento a uno más “neural”, pero con el tiempo comprendió que autenticidad radica en su identidad.

“Tratar de convertirme en alguien que no soy. Lo hice un tiempo al llegar a Hollywood para encajar, y no quiero repetirlo”, admitió.

Orgullosa de ser una actriz venezolana

En un país como Estados Unidos, donde cada nacionalidad destaca. De Faría argumentó que para ella es fundamental mantener su forma de hablar y cultura, por lo que se siente orgullosa de ser identificada como una actriz venezolana.

“Para mí es importante mantener mi acento y mi cultura, porque es lo que me diferencia aquí en Hollywood. No soy mexicana, no soy argentina: soy venezolana. Así que me gusta presentarme como actriz venezolana, amante de los animales... y con miedo a las alturas”, dijo.

Personaje de villana en “Superman: Legacy”

María Gabriela de Faría conquistó el papel de ‘The Engineer’ luego de un largo proceso de casting. Cuando la esperanza estaba desvanecida, la venezolana recibió el llamado de su agente.

Para celebrarlo decidió ir a su oficina con una capa de Superman y champagne. A sus padres en Venezuela, para develarle la noticia, les envió una figura del superhéroe, dando a entender que había quedado.