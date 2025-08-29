Hijo de Speightstown encabezó las ventas de yearlings canadienses

Suscríbete a nuestros canales

Los ingresos brutos durante la Venta Premier de Yearlings canadienses, celebrada el 27 de agosto en Woodbine, totalizaron CA$3,638,000, con 133 ejemplares vendidos. El precio promedio de venta fue de CA$27,353, con una mediana de CA$15,000. En la cual un hijo de Speightstown lideró las ventas a un costó CA$400,000.

Hijo de Speightstown encabezó las subastas en Canadá

El entrenador Michael De Paulo, como agente, adquirió el caballo más vendido del miércoles, Hip 109, del lote de Huntington Stud Farm. El potro castaño es hijo de Speightstown en la yegua Travieza, fue el mas cotizado, con un valor de CA$400.000.

La segunda pieza de mayor valor fue una potra hija de Frosted en Spani Lou, consignado por Northern Dawn a través de su agente Sherrey McLean, adquirida por Michael & Charmaine Langlois, marcada con el Hip 90 por un valor de CA$145.000. Frosted, produjo más de 3,5 millones, y fue ganador de seis carreras entre ellas el Wood Memorial (G1) y Whitney S. (G1).

La tercera pieza de alto rango la logró el Hip 155 que identificó a un potro hijo de Speaker’s Corner en la yegua Carta de Oro, consignada por Hill’n Dale Sales, adquirida por Gary Barber, por un monto de CA$142.000. Speaker’s Corner, propiedad del Godolphin, fue un ganador de seis carreras, entre sus triunfos el Carter Handicap (G1), el Gulfstream Park Mile S. (G2) y el Fred W. Hooper S. (G3).

Impulsado por el modelo de mayor precio, el promedio aumentó desde los CA$26,297 del año pasado, aunque la mediana y el precio bruto disminuyeron en comparación con los 143 modelos vendidos en 2024 por un total de CA$3,272,700 y una mediana de CA$19,000. El lote de mayor precio alcanzó los CA$250,000 en 2024.