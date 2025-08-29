Foco en la reunión 33: dos ejemplares de Juan Carlos De Abreu tienen grandes opciones

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los entrenadores que puede ser protagonista en la reunión 33 del domingo en el óvalo La Rinconada en el cierre del segundo meeting, sería Juan Carlos de Abreu, quien presentará dos ejemplares en las válidas del 5y6 nacional con grandes posibilidades.

Abreu con dos posibilidades en el 5y6 nacional

Juan Carlos de Abreu será parte de juego del 5y6 nacional con dos ejemplares a correr, uno en la primera y otro en el cierre del 5y6, en la última válida, el primero de ellos, será My Believer Mate con la monta del jockey profesional Johan Aranguren y luego My Unflagging Mate con el aprendiz Idelwis Águilar.

Sobre el primer ejemplar que le correrá el domingo, el entrenador de purasangres de carreras manifestó lo siguiente:

“La yegua My Believer Mate a pesar de no haber figurado bien en su última carrera, porque cometimos el error de correrla seguido y eso le pegó a ella y se quedó en el remate, esta vez, yo estoy seguro, a pesar que es una yegua que da ventaja en la partida, ella, con todo y esa ventaja, yo les pido que no la dejen fuera de sus combinaciones porque es una yegua que puede sorprender debido a que el lote es bastante flojo”.

Mientras en la última válida del 5y6 nacional el entrenador hará correr al ejemplar My Unflagging Mate con el aprendiz Idelwis Aguilar, de este purasangre dijo lo siguiente:

“Esta es una yegua que reapareció un poco falta en su última actuación, aún pienso que le falta un poco, pero en calidad de lance y en lotes tan parejos con estas yeguas que se ganan unas a las otras, hay que incluirla en las combinaciones también”.