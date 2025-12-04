LVBP

LVBP: Leones arma un lineup letal con las incorporaciones de Salvador Pérez y Freddy Fermín

Los dos grandesligas venezolanos están al 100% para ayudar al equipo en la recta final de esta temporada 2025-2026 de la LVBP

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 06:02 pm
Foto: @salvadorp13
La fanaticada de los Leones del Caracas sonríe, y no es para menos. Y es que para la jornada de este jueves debutarán, finalmente, dos peloteros de una calidad enorme como lo son Salvador Pérez y Freddy Fermín.

Ciertamente, el equipo melenudo no está pasando por un buen momento, ya que su récord de 17 victorias y 21 derrotas los mantiene en el sótano de la tabla de posiciones. Sin embargo, los dos grandesligas llegan con la intención de darle un giro total a las cosas.

Más poder ofensivo para los Leones

Luego de caer en Maracay durante el pasado miércoles, los Leones del Caracas regresan al Estadio Monumental para medirse a los Caribes de Anzoátegui. Justamente será la Tribu quien le toque presenciar los estrenos de Salvador Pérez y Freddy Fermín.

Cabe recordar que Salvy no ve acción en la LVBP desde la zafra 2022-2023 con las Águilas del Zulia. Por su parte, Fermín no se uniformaba con los melenudos desde la 2023-2024.

Con ambas figuras listas para dar batalla, el manager José Alguacil no ha dudado en ponerlos en su lineup para que debuten frente al público capitalino. Mientras Salvador será el bateador designado, Freddy ocupará la receptoría.

Lineup Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui

  1. Wilfredo Tovar (3B)
  2. Harold Castro (LF)
  3. Lenyn Sosa (2B)
  4. Aldrem Corredor (1B)
  5. Yonathan Daza (CF)
  6. Salvador Pérez (DH)
  7. Freddy Fermín (C)
  8. Brainer Bonaci (SS)
  9. Víctor Bericoto (RF)
  10. Mikell Manzano (P)

 

Beisbol