Daniel Carvajal explota contra el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Entre las varias decisiones polémicas que ha tomado LaLiga EA Sports de España ha sido la de trasladar aquel duelo que enfrenta a Barcelona y Villarreal el próximo 20 de diciembre a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

Se tratará del primer partido de la Primera División de España que se realice fuera de territorio español y el primer duelo de una liga top europea fuera del Viejo Continente, cosa que ha generado gran polémica.

Durante una entrevista en Teledeporte, Daniel Carvajal, capitán del Real Madrid, argumentó que la competición debe desarrollarse bajo las mismas condiciones para todos los clubes, algo que, a su juicio, esta decisión no cumple.

"Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de LaLiga compitamos en las mismas condiciones", declara el lateral español: "Creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, los clubes o la propia Liga, habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace".

Protesta contra LaLiga

El malestar de Carvajal no es un caso aislado. En la última jornada, los jugadores de Primera División realizaron una protesta simbólica al inicio de sus partidos. Uno de los gestos fue permanecer inmóviles durante 10 a 15 segundos, tal como ocurrió en el duelo entre Real Oviedo y Espanyol.

Dicho gesto fue apoyado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que denunció la falta de transparencia, diálogo y coherencia por parte de LaLiga al momento de llevarse a cabo esta decisión.

Por su parte, la AFE ha solicitado adelantar la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo al 22 de octubre para tratar este asunto con urgencia, antes de que se ponga en marcha la venta de entradas para el choque en Miami.