Barcelona recibe luz verde para jugar en el Camp Nou

Barcelona recibió la licencia Licencia de Primera Ocupación de la Fase 1A del Spotify Camp Nou, lo que permite reabrir oficialmente el estadio con una capacidad inicial de 27.000 espectadores.

El Ayuntamiento de Barcelona ha concedido al club volver a su histórico recinto, donde se han consolidado como uno de los equipos más grandes no solo en el viejo continente, sino en el fútbol mundial. Este paso representa un avance significativo en el ambicioso proyecto de remodelación del estadio, ya que certifica que las obras han alcanzado un punto en el que se pueden realizar actividades con público garantizando las condiciones de seguridad necesarias.

A pesar de esta buena noticia, los culés ya habían comunicado que no regresará al Camp Nou hasta finalizar la Fase 1B, momento en el que el aforo aumentará a 45.000 aficionados. Hasta entonces, el equipo continuará disputando sus partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde han visto acción desde la temporada 2023-24..

Barcelona con visto bueno para volver al Spotify Camp Nou

Aunque los azulgranas quieren regresar al Camp Nou con una mejor capacidad, la decisión del Ayuntamiento son buenos noticias para la oncena, que acumula un par de campañas jugando como local en un recinto alterno. Pese a esto, los aficionados también respondido con llenazos y se ha mostrado fiel al club, que también ha podido cosechar diferentes títulos como Copa del Rey y Ligas.

La obtención de esta licencia marca un gran paso hacia el esperado regreso a casa y alimenta la ilusión de los hinchas culés, que ya saben toda la historia que tiene el Barça en el mencionado estadio.