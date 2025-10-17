Greeicy defiende con garras a su padre capturado por secuestro y tortura

Suscríbete a nuestros canales

Greeicy Rendón rompió el silencio ante el proceso judicial que enfrenta su padre, Luis Alberto Rendón, imputado por los graves delitos de secuestro y tortura. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, la artista salió en defensa de su progenitor, asegurando que proviene de una "familia honesta".

El caso que involucra a Luis Alberto Rendón se remonta a mayo de 2023, cuando se llevó a cabo un robo millonario en la propiedad de la cantante colombiana,en una finca en Llano Grande, Antioquia.

Según la Fiscalía, el padre de Greeicy habría actuado presuntamente ordenando el contacto de dos cuidadores, Élder Velázquez y José Francisco, quienes fueron agredidos y torturados en el lugar. El motivo de esta violenta acción sería la recuperación de una caja fuerte con al menos 600 millones de pesos que habría sido robada.

El señor Rendón fue capturado el 13 de octubre, sin embargo, concedieron una medida de aseguramiento en su domicilio bajo supervisión de las autoridades

Greeicy defiende a su padre

En medio de la difícil situación, Greeicy Rendón salió en defensa de su padre al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que se ve a su familia compartiendo momentos de unión, acompañado de un extenso y conmovedor mensaje.

La artista no ocultó su dolor por lo sucedido, afirmando que "es imposible que no duela cuando te tocan lo que más amas". De igual manera, enfatizó que los principios que rigen su vida provienen directamente de su núcleo familiar.

"Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano, vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie. Me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta" , escribió la intérprete luego de guardar silencio por unos días.