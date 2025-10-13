Padre de Greeicy es capturado por presunto secuestro y tortura

Suscríbete a nuestros canales

El padre de la cantante Greeicy, Luis Alberto Rendón fue detenido y se encuentra en medio de una investigación por presunta participación en represalias violentas contra empleados tras el asalto millonario en la propiedad de la artista en Llanogrande, Antioquia.

La Fiscalía General de Colombia investiga a Rendón por su presunta implicación en los delitos de secuestro y tortura agravada, por los hechos desarrollados en mayo de 2023 por el robo en la casa de la artista.

Robo millonario a Greeicy

De acuerdo a un reporte de El Nuevo Día, la propiedad de la cantante fue víctima de un asalto en el que se sustrajeron joyas, objetos de valor y una suma cercana a los $1.700 millones de pesos colombianos.

Tras el robo, el personal de seguridad de la propiedad habría tomado represalias contra dos empleados, quienes denunciaron haber sido sometidos a agresiones físicas y maltratos extremos bajo coacción para que revelaran el paradero del dinero y las joyas robadas dentro la casa.

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho… Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, relató una de las víctimas.

El Padre de Greeicy Rendón y vinculación

Luego del violento asalta, autoridades capturaron a cinco personas que, más tarde en 2023, obtuvieron la detención domiciliaria.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía General centran su investigación en la participación de Luis Alberto Rendón en el robo. Se le acusa de haber intervenido en la violenta agresión y el secuestro de los trabajadores en un intento por esclarecer lo sucedido.

De confirmarse su responsabilidad por los delitos de secuestro simple y tortura agravada, el padre del Greeicy podría enfrentar una condena superior a 30 años de cárcel.