Ricardo Belli marca los pasos a seguir por la Vinotinto Femenina

La Vinotinto Femenina cerró el año 2025 de manera espectacular, asumiendo el liderato de su grupo en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, el torneo clasificatorio rumbo al Mundial. Este logro se consolidó con una goleada contundente de 6-0 ante Perú en su último compromiso del curso.

El seleccionador nacional, Ricardo Belli, expresó su satisfacción por el desempeño de sus jugadoras, destacando el estilo de juego que ha implementado y los aspectos que aún deben pulir de cara a las decisivas fechas de 2026.

"Nosotros jugamos bien, nuestras chamas saben que nosotros no tenemos un juego posicional, es más funcional."

El técnico brasileño subraya que el éxito del equipo reside en un esquema donde el movimiento constante y la adaptabilidad son las claves, permitiendo a las jugadoras encontrar y explotar los espacios generados en el campo.

Con la mirada puesta en el 2026

A pesar del éxito, Belli se mantiene enfocado en el largo plazo y en la necesidad de no bajar el ritmo de trabajo. Con el objetivo del Mundial en el horizonte, la preparación es fundamental, especialmente considerando el alto desgaste físico de su modelo de juego:

"Estamos trabajando duro y ahora hay que prepararnos para la fecha de abril, tenemos tiempo y ojalá no hayan lesiones."

Asimismo, no oculta que aún existen áreas de mejora. A pesar de la verticalidad y la generación de espacios que caracteriza a la Vinotinto, el entrenador identifica la gestión de la posesión como un punto a corregir para alcanzar la excelencia.

"Podemos mejorar muchas cosas, creo que podemos tener más paciencia con la pelota, pero es difícil, porque nosotros nos movemos mucho en la cancha y encontramos muchos espacios. Pero hay que encontrar ese equilibrio con la pelota de mantener la pelota para descansar con el balón", mencionó.

La Vinotinto en la cima

Tras cuatro partidos disputados en la Liga de Naciones Femenina, Venezuela se posiciona como líder, un indicio prometedor del proyecto que persigue el anhelado cupo al Mundial.

El excelente cierre de 2025, marcado por la abultada victoria, inyecta una dosis de moral y confianza al grupo.

No obstante, el seleccionador y sus jugadoras son conscientes de que la clasificación se definirá en las próximas jornadas, donde mantener el nivel y pulir los detalles será indispensable para asegurar el pase a la cita mundialista.