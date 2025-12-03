Deyna Castellanos guía a la Vinotinto en la Liga de Naciones

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela femenina logró una goleada histórica 6-0 sobre Perú. El duelo formó parte de la Jornada 4 de la Liga de Naciones de la Conmebol. Dicho resultado consolida a La Vinotinto como líder de las eliminatorias y fortalece su camino hacia el Mundial 2027 en Brasil.

Más allá del marcador, el partido mostró a una Vinotinto dinámica, con jugadoras capaces de ocupar distintos espacios y adaptarse a las exigencias del rival. La movilidad fue clave para desarticular la defensa peruana y proyectar un estilo ofensivo con identidad propia.

El triunfo también evidenció el rol de Deyna Castellanos como guía y mentora de jóvenes talentos como Ailing Herrera y Melanie Chirinos. Su liderazgo simbólico refuerza la conexión entre generaciones y abre un horizonte de pertenencia y continuidad rumbo a Brasil 2027.

Declaraciones de Deyna Castellanos tras el 6-0 contra Perú

Deyna Castellanos tras la victoria 6-0 ante Perú, un punto táctico del entrenador Ricardo Belli: "Nos da libertad de rotar, de ser muy móviles, porque al final eso le cuesta mucho al rival". La venezolana destacó que ese movimiento táctico le sienta bien en la cancha.

Castellanos también se mostró como guía para las más jóvenes de la Selección: "Animándolas, o sea, que si no le salía una, que le iba a salir la siguiente, a veces un poquito de gritos por aquí, otro por allá, no pasó nada". De esa manera la exigencia se mantiene alta para competir al más alto nivel.

Deyna también se mostró entusiasmada por el nivel que tienen Ailing Herrera y Melanie Chirinos: "Sabemos el potencial que Ailing tiene, que Melanie tiene, que todas estas jugadoras que vienen de las categorías inferiores, honestamente son muy buenas todas".

Próximas fechas de La Vinotinto en la Liga de Naciones Femenina

La Vinotinto aún tiene que disputar 4 encuentros de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Son líderes de la clasificación con 8 puntos, rumbo al Mundial 2027 en Brasil. Son 8 fechas para clasificar a dos equipos directos y dos repechajes.

Próximos juegos de La Vinotinto Femenina: