Vinotinto Femenina: Ricardo Belli habla sobre las próximas estrellas de Venezuela

El director técnico de la Vinotinto Femenina, Ricardo Belli, ha dejado clara su postura sobre la construcción de la selección nacional, enfocándose no solo en el rendimiento inmediato, sino también en el futuro a largo plazo del fútbol femenino venezolano.

En la rueda de prensa previa a la próxima doble fecha de la Liga de Naciones, donde Venezuela enfrentará a Ecuador y Perú, enfatizó que la presencia de jugadoras jóvenes en la convocatoria es una decisión filosófica orientada a la sostenibilidad y el crecimiento.

Sembrar hoy para cosechar mañana

Belli, cuyo contrato se extiende hasta el Mundial de Brasil, destacó que su proyecto trasciende los resultados a corto plazo, priorizando la cultura profesional y el desarrollo integral de las futbolistas.

"No sé cuánto tiempo vamos a trabajar aquí en Venezuela... Lo que sembramos hoy, se va a cosechar en el futuro. Por eso está en nuestra filosofía siempre tener muchachas jóvenes," afirmó el estratega.

El entrenador brasileño reconoció que si la meta fuera únicamente el "ganar hoy", tal vez la convocatoria se limitaría a jugadoras de mayor experiencia. Sin embargo, su compromiso es con la construcción de una base sólida, aprovechando el talento que emerge en las nuevas generaciones.

Formando atletas profesionales

La inclusión de estas jóvenes promesas llega con la finalidad de integrarlas activamente en la dinámica de la selección absoluta y transmitirles una mentalidad profesional.

El cuerpo técnico se enfoca en tres pilares clave para el desarrollo de estas futbolistas: comportamiento de juego, gestión de la presión y la disciplina profesional.

Ricardo Belli concluyó que al haber talento en estas muchachas, es imperativo aprovechar la oportunidad para "construir esa cultura" de excelencia y profesionalismo desde temprana edad.