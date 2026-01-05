Peloteros venezolanos destacan entre los refuerzos de otras ligas del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Mientras la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se encuentra en una pausa temporal con su Round Robin, otras ligas del Caribe no han bajado su marcha en estas fechas. Es por eso que varios de ellos han apostado por reforzar sus respectivos rosters con algunos peloteros venezolanos.

Presencia venezolana en otras ligas

En el caso de la Liga Profesional de Beisbol Colombiano (LPBC), dos equipos han optado por sumar a sus filas a varios jugadores criollos que tuvieron actividad reciente en la LVBP: Caimanes de Barranquilla y Vaqueros de Montería.

Por el conjunto de Barranquilla ya fueron anunciados los lanzadores Eduardo Paredes, Anthony Vizcaya, Luis Palacios, y Henderson Álvarez; así como el infielder Kelvin Meleán. Por su parte, los de Montería sumaron al receptor Gabriel Lino y al abridor Luis Arejula.

Por su parte, en la Liga Dominicana de Beisbol también aterrizó un venezolano de experiencia, quien intentará impulsar a las Águilas Cibaeñas a su título número 23 en la historia. Se trata del receptor Sebastián Rivero, quien actuó en la presente temporada 2025-2026 de la LVBP con Tiburones de La Guaira.