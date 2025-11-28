Ricardo Belli: entre el fracaso de clubes y la tensión en la Vinotinto femenina

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Ricardo Belli como director técnico se ha convertido en un estudio de contrastes en este 2025. Tras una salida abrupta y marcada por la crisis en la Liga MX Femenil, el estratega brasileño asumió el reto de la Selección Femenina de Venezuela (Vinotinto). Si bien los resultados han demostrado que el proyecto tiene potencial, la irregularidad y la incapacidad de trascender en la Copa América mantienen su gestión bajo la lupa.

Adiós a México: la caída en Toluca

El ciclo de Belli con Toluca Femenil finalizó de manera prematura y por la vía dolorosa. El técnico fue destituido en febrero de 2025, después de que el equipo encadenara una racha de cinco derrotas consecutivas en el inicio del Torneo Clausura.

En total, el brasileño solo pudo sumar una victoria y un empate en siete jornadas de la temporada final, dejando un saldo de 12 derrotas en 24 partidos de fase regular con las Diablas Rojas. Este fracaso a nivel de clubes cerró una etapa que, a pesar de sus destellos iniciales, terminó sucumbiendo a la falta de resultados consistentes.

El reto Vinotinto: entre goleadas y ausencias

A pesar del tropiezo en México, Belli asumió el banquillo de la Vinotinto Femenina, donde ha mostrado una dualidad entre la ambición y la inestabilidad.