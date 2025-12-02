La lección de responsabilidad de Chaparro: Brilló en el derby pese a la molestia física

Suscríbete a nuestros canales

El antesalista Andrés Chaparro , de las Águilas del Zulia, se convirtió en una de las figuras más emotivas del Festival de Cuadrangulares Pepsi en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. A pesar de sufrir una lesión el día anterior, Chaparro no solo cumplió con su compromiso, sino que llegó a la final del Derby, demostrando una mezcla de compromiso, talento y humildad.

La vibración de la afición: Un impulso vital

Tras una noche electrizante con un estadio totalmente lleno, Chaparro compartió su sentir sobre la experiencia, donde la energía del público jugó un papel crucial.

"Sí, mira, sin duda alguna, como tú lo dices, un estadio full, lleno, que se siente la vibra, la buena vibra. Eso te hace dar el máximo de lo que tú tienes, ¿no? Y yo creo muy feliz con el trabajo que hice. Me voy contento, muy satisfecho."

Superando la adversidad: La lesión

El jardinero reveló que su impresionante desempeño se dio mientras lidiaba con una condición física adversa, lo que magnifica su logro de alcanzar la última ronda.

"Honestamente, no esperaba llegar a la final. Como todos saben, el sábado sufrí una lesión. No es excusa, de verdad que no es excusa, pero lo asumí con mucho compromiso y mucha responsabilidad y quería de verdad estar aquí y demostrarle a la gente que yo también puedo dar los jonrones."

A pesar de la molestia, la contundencia de sus batazos fue innegable. "Obviamente estaba tratando de lo mejor de mí en ese momento que estaba bateando. No estaba pensando mucho en las piernas, pero sí sentía un poco de molestia," confesó.

Felicidad por el campeón Zuliano

Chaparro, un orgulloso representante de las Águilas del Zulia, mostró gran deportividad y alegría por el triunfo de su compañero, Wilyer Abreu (Willy).

"Me siento muy feliz de que Willy haya ganado el trofeo porque sin duda alguna él se lo merecía y también porque está llevando el trofeo a toda la fanática de Zulia."

La fórmula del lanzador

Al ser consultado sobre su comunicación con el lanzador, el power hitter reveló una química basada en la confianza y el respeto, lo que le permitía concentrarse plenamente en su swing tras pedir tiempo.

"No, mira, él sabe lo que tenía que hacer. Yo creo que no le dije muchas cosas, solo que siguiera tirando donde estaba tirando, que cuando yo fallara era yo el que estaba fallando, no él."

Chaparro concluyó su intervención con un agradecimiento a su pitcher: "Yo creo que la química fue muy buena. No tengo nada que repetir. Escuché a Bracamonte. Estoy muy agradecido con él por estar siempre disponible para mí y por la [ayuda de] esta manera."