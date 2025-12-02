Wilyer Abreu hace gala de su poder para coronarse en el Festival de Jonrones 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Festival de Jonrones 2025, en su edición número 23, se encargó de iniciar las actividades del beisbol venezolano en el mes de diciembre. En la noche de este lunes, el Estadio José Bernardo Pérez disfrutó de una batalla intensa entre 10 peloteros de mucho poder y calidad, donde terminó imponiéndose Wilyer Abreu.

Abreu, un verdadero rey del jonrón

Además de la participación del grandeliga de las Medias Rojas de Boston, los otros nueve participantes del evento fueron Salvador Pérez, Francisco Rentería, Maikel García, Willson Contreras, Jackson Chourio, Jadher Areinamo, Ronald Acuña Jr., Yasiel Puig y Andrés Chaparro.

Durante la ronda del todos contra todos, los 10 peloteros protagonizaron un magnífico espectáculo y ninguno bajó de los 10 batazos. Tras minutos de grandes conexiones, los cuatro clasificados a la siguiente fase fueron Ronald Acuña Jr. (21 jonrones), Yasiel Puig (21), Wilyer Abreu (20) y Andrés Chaparro (20).

En esas semifinales, Chaparro tuvo una actuación descomunal que lo llevó a disparar 15 jonrones. Gracias a esa cifra clasificó a la final, ya que el de La Sabana se quedó cortó con 13 cuadrangulares.

Una situación similar se vio en la segunda dupla semifinalista. Y es que Wilyer sonó 15 jonrones, una cifra que no pudo superar el cubano que también se quedó con 13 vuelacercas.

Los dos representantes de las Águilas del Zulia lo dejaron todo en la final, aunque la fatiga terminó pasándoles factura. Y es que mientras Andrés Chaparro conectó ocho jonrones, Wilyer Abreu sacó un total de nueve pelotas con algo de dramatismo. De esa manera se convirtió en el campeón del Festival de Jonrones 2025.