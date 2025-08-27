Andrés Chaparro conecta su primer cuadrangular del 2025 en Yankee Stadium

Suscríbete a nuestros canales

Los Nacionales de Washington visitaron este miércoles a los Yankees de Nueva York en el mítico Yankee Stadium del Bronx, donde sufrieron una apabullante paliza de once carreras por dos.

El venezolano Andrés Chaparro, quien se formó en las menores de 'Los Mulos del Bronx', ayudó a maquillar esta diferencia con un sólido batazo en la parte alta de la novena entrada.

Con dos outs en la cuenta, además de una bola y un strike, el merideño despachó la pelota hacia lo más profundo del jardín izquierdo para estrenar, recién a finales de agosto, su cuenta jonronera en la presente campaña.

En cuarenta y tres compromisos disputados en sus dos temporadas en Las Mayores, diez de ellos en el año 2025, 'Chapy' ha conectado cinco bambinazos y ha registrado un OPS de .702 puntos.

Del mismo modo, con veinticuatro turnos a la ofensiva en el presente año, Chaparro promedia .208 con cinco imparables, una carrera impulsada, una anotada par de dobles y un jonrón.