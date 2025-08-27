MLB: Yankees de Nueva York hacen historia con sus cuadrangulares ante Nacionales

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han presentado muchos altibajos durante toda la temporada regular de las Grandes Ligas. Sin embargo, esto no les ha impedido demostrar toda su jerarquía como una de las organizaciones de mayor poder durante la edición 2025.

Durante su encuentro de este miércoles 27 de agosto vs. Nacionales de Washington, la novena de los “Bombarderos” consiguió que seis bateadores distintos conectaran cuadrangular, algo que no solo le está dando la victoria parcial en el Yankee Stadium, sino que también inscribe una nueva hazaña en los libros de récords, según OptaSTATS.

Este logro representa el tercer encuentro en lo que va de la campaña en el que el conjunto neoyorquino logra semejante producción ofensiva. Nunca antes en la historia de la MLB una franquicia había tenido tres juegos en la misma temporada con seis bateadores diferentes en los que registraron al menos un jonrón.

Yankees hace historia con sus cuadrangulares

Si hay una característica que define al actual roster, es su capacidad para sacar la pelota del parque. Con nombres como los de Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Cody Bellinger, Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice, no hay duda de que los batazos de vuelta completa pueden llegar en cualquier momento.

Al enfrentar una alineación con tal poder, suelen tener ventaja y un dominio notable ante los lanzadores rivales. Sin embargo, deben aprovechar aún más sus atributos de este estilo para que se traduzcan en más victorias y logren sus objetivos dentro de la División Este de la Liga Americana.

Sin duda alguna, los Yankees de Nueva York no solo honran su legado de ser un grupo de mucho poder, sino que también reafirman su papel protagónico en el mejor béisbol del mundo como una de las alineaciones que tiene mayor facilidad para conectar cuadrangulares.