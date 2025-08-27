MLB: Esta estrella japonesa está muy cerca de regresar con los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Dodgers de Los Ángeles podría recuperar para esta recta final de la temporada 2025 de la Major League Baseball a uno de sus más grandes talentos en el picheo. Este es el caso del lanzador japonés, Roki Sasaki.

El joven de 23 años ha estado en la lista de lesionados desde el pasado 16 de abril por un dolor significativo en el hombro derecho. Desde este momento, ha estado en un proceso de recuperación que está llegando a su final y su retorno al equipo grande es inminente.

El pasado martes 26 de agosto, realizó su tercera apertura en la sucursal de Triple-A de su franquicia, en la que exhibió una mejoría en cuanto a su control y aumento de velocidad en cada uno de sus lanzamientos. Su recta de cuatro costuras de mayor poder fue registrada en 98.8, evidenciando que su hombro está llegando a su mejor nivel.

Roki Sasaki, cerca de volver a los Yankees

Con estos registros y al estar en la parte final de su rehabilitación, no cabe duda de que su regreso con el conjunto californiano está más cerca que nunca. Además, según la periodista de MLB, Sonja Chen, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, aseguró que lo más probable es que el prospecto japonés necesite al menos una apertura más antes de regresar en la Gran Carpa.

Estas son grandes noticias para una organización que no solo está entre los principales candidatos a ganar la Serie Mundial, sino que será una pieza clave para ganar la División Oeste de la Liga Nacional, en la que han estado peleando ante los Padres de San Diego.

Finalmente, con el próximo regreso de Roki Sasaki al roster activo, la rotación de los Dodgers de Los Ángeles sería un dolor de cabeza para cualquier rival que le toque enfrentar a los actuales campeones del mejor béisbol del mundo.