En redes sociales “queman” a Diana Silva por comentario contra candidata del Miss Venezuela

“Miss Venezuela: El Reto” dio inicio hace dos semanas y ya ha generado polémica tras un comentario de Diana Silva, jurado del reality show, cuando Miss Dependencia Federales, Valentina Martínez, no se presentó en el programa.

Cada semana las 25 candidatas del certamen nacional deben someterse a retos impuesto por la producción y el jurado. En su último episodio, Valeria Di Martino, Miss Zulia, y Valentina Martínez, Miss Dependencia Federales hicieron equipo en una sesión fotográfica que iba a ser evaluado por el jurado.

Sin embargo, la ausencia de una durante la prueba desató la indignación de los expertos conformado por Brian Urea, Martín Albornoz y Diana Silva, quienes tienen la tarea de avaluarlas, aconsejarlas y determinar su rendimiento en el reality.

Comentario de Diana Silva

La Miss Venezuela 2022 no se guardó nada y arremetió contra el grupo de participantes por la falta de respeto de no presentarse y no tener compromiso con el proyecto

“No tengo nada que decir porque no estoy viendo compañerismo, no estoy viendo nada de lo que vamos a evaluar hoy, incluso es una falta de respeto no tomarle la seriedad necesaria a lo que nosotros estamos realizando. Aquí hay un equipo que de verdad toma el tiempo para venir, evaluar y si no está la compañera, si de paso quien va explicar la imagen que estamos viendo”, aseveró Silva.

Redes sociales arremeten contra Diana Silva

Ante su comentario, usuarios en redes sociales cuestionaron la actitud de la exreina de belleza con la candidata, recordando que ella pasó por las mimas presiones mientras estaba en las filas del Miss Venezuela.

“Diana Silva no debía hablar así sin saber qué fue lo que le sucedió”, “¿Ahora que culpa tiene ella que su compañera no estuvo?”, “No estoy de acuerdo con el comentario de Diana” y “Si me pareció desatinado que le lanzaran a la Zulia mientras ella si dio la cara”, fueron algunas de las opiniones.

¿Todo estaba planificado?

Tiempo más tarde, tras bastidores se vio a Diana conversar con Valeria en un momento divertido, asegurando que el plan era “hacerla llorar” para crear un momento emotivo en el programa, sin embargo, la zuliano afirmó conocerlos y no cayó ante las provocaciones.

Pese a que la Miss Venezuela 2022 se llevó todos los comentarios negativos, lo cierto del caso es que detrás de escena mostró preocupación por Valentina Martínez y su ausencia en el set.