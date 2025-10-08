Diana Silva casi rueda por las escaleras durante el “Miss Venezuela: El Reto”

Suscríbete a nuestros canales

Tras la más reciente emisión del reality “Miss Venezuela: El Reto”, la Miss Venezuela 2022, Diana Silva, vivió un momento de tensión mientras grababa contenido para sus redes sociales.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral en las plataformas digitales. Sin embargo, pese a que no faltaron las risas, muchos expresaron su preocupación por los riesgos que corren las candidatas en sus pasarelas.

Diana Silva estuvo a punto de caer

El episodio ocurrió en un tramo del estudio en el que Diana debía descender por unas escaleras como parte del montaje visual del programa. Al pisar uno de los escalones, pareció perder el equilibrio por una fracción de segundo.

En ese momento, se vio cómo sufrió un traspié, mientras los asistentes soltaban sus alientos. Afortunadamente, logró recomponerse con elegancia y continuidad, evitando la caída aparatosa.

“Lo importante es no caerse y seguir con actitud. El arte de bajar escaleras”, escribió Silva en su cuenta de TikTok al momento de publicar el video como una divertida anécdota de su paso por el recién estrenado reality show.

"Miss Venezuela: El reto"

Venevisión apuesta fuerte con este reality que está destinado a mostrar lo que ocurre tras bambalinas en la preparación de las futuras representantes de Venezuela en concursos de belleza internacionales.

La producción tiene como objetivo mostrar la evolución, el rendimiento y la firmeza de las 25 candidatas al Miss Venezuela 2025, destacando el entrenamiento de excelencia que históricamente ha sustentado el éxito del país en escenarios globales.

Contará diez episodios semanales, cada uno de una hora, que se transmitirán por la señal abierta de Venevisión, mediante streaming en Venevisión Play, y mediante el canal oficial de YouTube del certamen.

El rostro central de esta producción será Ileana Márquez, Miss Venezuela 2023, quien asume el papel de conductora y mentora de las aspirantes. Su rol va más allá de animar. También aportará experiencia, empatía y una guía directa a las jóvenes que aspiran a portar la banda nacional.