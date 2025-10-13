El Real Madrid recibe esta noticia sobre la lesión de Kylian Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha recibido una inyección de optimismo crucial de cara a su calendario más exigente. Tras las preocupaciones generadas por la recaída de Kylian Mbappé en sus dolencias de tobillo durante el parón de selecciones, el jugador francés ha recibido luz verde para regresar a la competición este fin de semana.

La última y más detallada actualización sobre el estado físico de la estrella francesa fue proporcionada por el programa deportivo español El Chiringuito de Jugones.

El tertuliano Edu Aguirre confirmó las noticias tranquilizadoras que ya apuntaban a una lesión no grave, enfatizando que solo se trataba de una necesidad de descanso.

"Kylian Mbappé jugará el domingo contra el Getafe," afirmó Edu Aguirre en el programa, disipando las dudas que habían rodeado al delantero en los últimos días.

Regreso anticipado y plan de recuperación

Kylian Mbappé había regresado de forma anticipada a la capital española desde la concentración con su selección, un movimiento que si bien generó alarmas sobre una posible lesión grave, fue interpretado por varias fuentes como una medida de precaución para gestionar la sobrecarga en la zona afectada.

El plan de recuperación, según la información desvelada, implica:

Descanso Adicional: Dos días más de reposo total para asegurar la completa desinflamación y recuperación del tobillo.

Regreso a los Entrenamientos: Incorporación a la dinámica del grupo el jueves, lo que le permitiría preparar el compromiso liguero.

Disponibilidad Confirmada: Su participación está asegurada para el partido de LaLiga EA Sports de este domingo contra el Getafe CF.

Pieza importante para Alonso

Dicha noticia es un alivio mayúsculo para el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, y para el madridismo en general. La disponibilidad de Mbappé se produce justo antes de una de las secuencias de partidos más cruciales de este inicio de temporada (Juventus, Barcelona y Liverpool).

Contar con su principal referente ofensivo y uno de los jugadores más determinantes del mundo es fundamental para que el equipo blanco afronte con plenas garantías este bloque de partidos que definirá gran parte de su trayectoria en la primera mitad de la campaña.