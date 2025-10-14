Norkys Batista anuncia su retiro: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz, empresaria y figura de telenovelas Norkys Batista, dejó boquiabiertos a sus fans con un anuncio que parece haber entristecido a más de uno

La actriz, que se encuentra en el país para presentar su icónica obra de teatro, “Orgasmos”, admitió que ve esta oportunidad como la perfecta para despedirse por todo lo alto.

¿Norkys se despide para siempre?

La actriz oficializó su retiro de los escenarios en una rueda de prensa realizada en el Hotel Hesperia World Trade Center en Valencia, donde aseguró que este cierre no es sólo un parteaguas, sino un reencuentro emotivo con el público que la ha acompañado desde el inicio.

La caraqueña expresó que se siente “agradecida hasta el hueso” por los años que “Orgasmos” ha vivido sobre las tablas, y adelantó que habrá interacción directa con el público durante esta etapa final.

Aunque el cierre definitivo será en Valencia, Batista no se retira sin antes visitar otros escenarios internacionales. Tiene presentaciones planificadas en Orlando y Madrid durante noviembre y diciembre.

Vale resaltar que, esta decisión no significa que la protagonista de “Estrambótica Anastasia”, se va para siempre. Solo es una despedida de las tablas, pero, planea seguir su carrera en la televisión y otros proyectos similares.

¿Qué significa "Orgasmos" para Norkys Batista?

Desde su estreno, “Orgasmos” se ha convertido en algo más que teatro. Para Norkys ha sido una mezcla atrevida de comedia, drama, música y reflexión. La obra aborda temas tabúes, habla del placer, la sexualidad en pareja y la intimidad, pero lo hace con humor y sensibilidad.

La actriz aseguró que la obra ha “reconciliado matrimonios” y ha logrado que el público se ría, se conmueva y reflexione de principio a fin.

Será el 18 de octubre en el Hotel Hesperia de Valencia, donde la estrella criolla junto a su eterno compañero Xavy Muñoz, le coloquen punto y final a esta historia de 16 años. No obstante, extenderán 3 fechas más, las cuales son: Puerto Ordaz (1 de noviembre), Orlando (8 de noviembre) y Madrid (4 de diciembre).