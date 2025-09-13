Norkys Batista habla de los momentos más difíciles en el barrio Ciprés

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que Norkys Batista antes de convertirse en una afamada actriz, modelo, empresaria y reina de belleza, vivió en una zona popular de la gran Caracas. La criolla fue por varios años parte del barrio Ciprés de Las Adjuntas, en la parroquia Macarao.

En una reciente entrevista para el pódcast de Rodner Figueroa, la caraqueña abrió su corazón para contar de su vida y carrera, como el gran amor por su único hijo Sebastián, sus múltiples novelas, su paso por el Miss Venezuela, vida en Estados Unidos y por supuesto, los momentos en el barrio.

Una Norkys honesta

La criolla comentó que recuerda que su casa era de bahareque, con un baño sin poceta y en ocasiones con muy pocos alimentos. Resaltó que siempre tuvo la protección de su madre, la señora Migdalis, y de su padre Luis Batista, que la motivaron a estudiar y salir a luchar por sus sueños.

Con una familia de ocho hermanos, en una barriada y con pocos recursos, para muchos sería difícil alcanzar las metas. Sin embargo, para la hermosa morena jamás fue un impedimento para conquistar el gran sueño de trabajar en la televisión.

“Mamá y papá me alentaron a nunca conformarme, en especial mi mamá quien insistía que había que estudiar, ella quería lo mejor para sus hijos. Mi mamá fue ama de casa toda su vida y papá trabajaba. Ella nos ensañó también a administrar el dinero para tener ahorros”, comentó.

Superación

A sus 20 años ya tenía una casa y un carro que logró ganar como 1ra finalista del Miss Venezuela 1999.

“Recuerdo que si llovía bajaba el barrio. Las condiciones en las que vivía eran fuertes, hoy se lo que es vivir con pocas cosas, no tener nada. Recuerdo que dormíamos en literas cinco hembras en un cuarto y los tres varones en otro cuarto. Para utilizar el baño teníamos que salir de la casa y recuerdo, hacer mis necesidades en un baño oscuro en la noche”, dijo sin filtros.

Afirmó en la conversación que ese recuerdo la marcó para siempre y le hace saber a su hijo Sebastián, los sacrificios que muchas veces se pasan, pero que es parte de su historia de superación.

Rodner quedó impresionada con la historia de la belleza, aplaudiendo el coraje y fuerza de salir adelante y ser hoy mujer exitosa, trabajadora y reconocida, que tiene gran éxito en las redes sociales.