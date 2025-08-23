Norkys Batista reacciona a los ataques de un participante de "Top Chef VIP"

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 21 de agosto la actriz, modelo y empresaria venezolana Norkys Batista, fue eliminada del reality de Telemundo “Top Chef VIP”. Una salida bastante polémica por el comentario que realizó uno de sus compañeros, quien sin nada de filtros la llamó “arpía”.

Norkys contesta fuertemente

La morenaza que participó en el Miss Venezuela 1999, reaccionó en el show “La Mesa Caliente”, a las declaraciones del modelo y actor Paco Pizaña, afirmando que le dolió ver a su compañero decir palabras tan feas.

“Que buena salida, de toda la competencia eres la peor arpía que ha pisado “Top Chef VIP”, adiós”, dijo el hombre a lo que Batista respondió.

“Paco que feo, que feo cuando vi eso en pantalla anoche. Paco se muestra actuando bien en la cava y como se destruían. No me lo esperaba, pero yo fui fue a cocinar, para compartir y mostrar una faceta que el público no había visto de mí”, dijo.

En este sentido, lamentó la conducta y actitud del artista, pero considera que es parte del juego y hasta llamó a los competidores que sigue en el programa “falsos y hipócritas”.

Una despedida

La criolla aseveró que se despidió solo de algunos de los participantes, con quienes tuvo una bonita conexión y química en los fogones, que son Matías Ochoa, Angélica Caleya y Salvador Zerboni.

“Voy a ustedes gracias por todo y por la bonita amistad. Han sido muy frontales”, comentó.