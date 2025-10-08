Reaparece y aun así es considerada el auténtico video del 5y6 nacional en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos no se detiene. Nos acercamos rápidamente a la reunión 39 de La Rinconada, una jornada que trae 12 emocionantes pruebas, incluidas dos selectivas que serán el atractivo principal, junto al imbatible 5y6 Nacional.

El 5y6 mantiene una fortaleza insuperable en recaudación, con 25 semanas consecutivas rompiendo récords. El monto máximo alcanzado ya supera los Bs. 157.000.000,00, y para esta semana, el INH mantiene un tentador monto mínimo a repartir de $1.250.000 al cuadro único con seis aciertos.

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web identificó, tras un exhaustivo análisis, a un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado una auténtica "línea" para los apostadores.

Nos referimos a un purasangre que se presenta en la séptima carrera, la primera válida del 5y6: una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras.

Allí aparece inscrita con el número tres en la gualdrapa el ejemplar Axis Mundi. Esta hija de Champlain en Sweet Nara por Marital Asset presenta un hándicap de 51.5 kilos, una ventaja debido a que la montará el jinete aprendiz Oliver Medina.

La yegua regresa luego de 91 días sin correr, y es crucial que los aficionados borren la última actuación de su memoria, donde fue la gran favorita con Robert Capriles.

El análisis es el siguiente: en esa carrera del 13 de julio, el ejemplar arribó en la novena casilla, pero al momento de la partida, sufrió un retraso. A pesar de los esfuerzos de Capriles para colocarla en carrera, la yegua lució negada y, al momento en que intentaba avanzar en la curva de enfrente, encontró tráfico que le ocasionó otro tropiezo.

Capriles no dejó de moverla, pero la yegua ya no progresó. En la recta final, sufrió un nuevo tropiezo, momento en el que el jinete decidió dejarla tranquila, para de esta manera asegurar su bienestar.

Con la baja en el hándicap y la oportunidad de sacarse esa espina, Axis Mundi es una gran opción para abrir la jugada millonaria.

Hasta el momento la pupila que entrena Ramón García Mosquera que acumula tres triunfos luego de 28 presentaciones, tiene un ejercicio más reciente del pasado 03 de octubre fue en pelo 32 45,4 59,1 72,2 (1000) 86,1 2P 99,4/114// muy cómoda, por el riel/ con remate 13,1.. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.