Ojo a esta yegua: Aldry Siso cree que su remate resolverá el acertijo en carrera de muchos datos

Suscríbete a nuestros canales

Indudablemente, Aldry Siso es uno de los jinetes que ha emergido esta temporada. Hasta el momento, ha logrado siete triunfos en 87 montas, una cifra que no había alcanzado en los últimos tres años en La Rinconada.

Entrevista: La Rinconada Jinete Compromisos

Para el equipo de Meridiano Web, este regreso de Siso es muy significativo, ya que siempre destacamos los logros en esta difícil profesión.

La mañana de este miércoles, durante la jornada de ajustes, aprovechamos la ocasión para conversar con él. Siso nos habló sobre las posibilidades de sus cuatro montas, cabe destacar que cada una tiene un canche importante en las diferentes carreras que les toca enfrentar.

Tu primer compromiso es a la altura de la segunda carrera, donde serás el encargado de reaparecer al potro Jofiel luego de 147 días sin correr.

-Sí este ejemplar en su debut llegó tercero. Hoy miércoles tuve la oportunidad de trabajarlo desde el aparato tuvo un buen brinco y al punto de mantenerse bien durante el ejercicio. Por esas razones considero que el debe decidir con toda seguridad en esta carrera.

Para la cuarta carrera por primera vez vas sobre el lomo de la yegua Star Plus.

- Sí, esta es la primera vez que la conduzco. Esta mañana la vi con su galopador, pues es una yegua muy fuerte para que yo la trabaje. Sin embargo, por lo que observé, les recomiendo encarecidamente que no la dejen fuera de sus combinaciones del pool de cuatro.

Quinta carrera de la tarde nuevamente en el lomo del caballo Bombazo.

-Este caballo vengo de montarlo en tres ocasiones, siempre con la firmeza de mejorarlo y esperamos que este domingo nos vaya mucho mejor con él.

Atropellada: Carrera pareja La Rinconada Meridiano Entrevista

Para la pareja cuarta válida que a ultima hora suenan muchos datos, tendrás la oportunidad de montar nuevamente a la yegua Aslaug.

- Esta yegua viene de ser segunda conmigo en 1.100 metros, a pesar de salir desde el incómodo puesto uno. Para esta carrera, nos tocó el dos, pero lo crucial es la mayor distancia. Gracias a este factor, creo que la yegua debe finalizar entre las dos primeras."

"Insisto: no la dejen fuera de sus combinaciones del 5y6. Estoy seguro de que la yegua contará en los metros finales.