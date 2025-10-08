Gabriel Márquez tiene varios fijos que incluyen una sorpresa de buen dividendo en el 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Márquez es un entrenador destacado por su consistencia. Semana a semana, sus ejemplares siempre son contendores serios: si no ganan, terminan cerca del marcador. La recompensa a su esfuerzo se refleja en la buena campaña que mantiene y en los logros que aún le quedan por alcanzar.

Como es sabido, esta semana en el óvalo de Coche es de gala, pues se disputan dos pruebas selectivas. El entrenador está consciente del reto y se le vio muy activo en la mañana de ajustes. A pesar de su apretada agenda, se tomó unos minutos para conversar con el equipo de Meridiano Web.

Inicia sus labores desde la misma primera carrera con la potra debutante Abusiva en yunta con Robert Capriles.

-Esta es una potra nieta de Water Poet que tiene un papel bastante llamativo, ella viene paso a paso. Quizás un poco pequeña, pero de gran corazón que todo lo ha hecho bien.

Dios quiera podamos obtener victoria en la primera del programa abriendo el telón.

Segunda carrera otro debutante y en este caso se trata del potro Alkalino con la monta de Aray.

-Este ejemplar lo hace todo bien, de verdad briseos y ejercicios apareados con ejemplares de la talla de Banderas, Bunker y la misma Abusiva. Lo tengo en gran concepto y Dios quiera el ejemplar pueda obtener victoria con Jhonathan Aray.

Para la quinta carrera Magicshadow (Usa), que va a su tercera presentación ahora en 1.400 metros.

- Esta será una bonita carrera gracias a la presencia de tres caballos importados. Considero que mi ejemplar perdió una prueba increíble en su última salida. Ahora, en los 1.400 metros, se ha mantenido en base a buenos galopes. Si todo transcurre con normalidad, creo que obtendremos la victoria.

Ya para el 5y6 nacional, ahora en el tiro de 1.800 metros presentas al ejemplar Luigino.

-Este ejemplar me gusta bastante, un caballo que va a los cuatro codos y en esta distancia el va hacer muy bravo. Colóquenlo en sus combinaciones porque a mí me gusta con características de fija en el plano válido este caballo Luigino.

Cierra con su último presentado de la tarde en el Clásico “Virgilio Decán” (GI) con la inscripción del ejemplar importado Ekati King.

- Sí, cerramos la jornada en esta gran prueba dominical. Iremos contra la yegua Fleet Street, la campeona del momento en los tiros cortos, que ahora enfrenta a los machos. Es un reto importante; sabemos que ella está en gran forma. Nuestro ejemplar también se mantiene muy bien, y esperamos obtener la victoria. Para mí, sería un privilegio alcanzar la cima del marcador en esta bonita carrera.