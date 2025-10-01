Par de fijas y una sorpresa son las recomendaciones de Gabriel Márquez para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 en el majestuoso Hipódromo La Rinconada celebra el éxito del entrenador Gabriel Márquez. A tres meses para el cierre de la campaña, el preparador ya acumula 16 victorias, un número que supera su récord de 2024.

Fijas y sorpresa: La Rinconada entrevista

Márquez tiene un total de cinco ejemplares inscritos para la jornada de este domingo; busca aumentar su registro.

Tras revisar a sus caballos en la mañana de ajustes de este miércoles, el entrenador compartió sus impresiones con las cámaras de Meridiano Web

“Buenos días para todos los aficionados hípicos que sintonizan este prestigioso programa tanto Meridiano Web como Gaceta Hípica”

Gabriel en la misma primera carrera tiene tres presentadas que nos puede comentar de cada una.

Mi Maritza: Esta yegua se encuentra muy bien por cancha, ahora vamos a los cuatro codos y esperemos que este metida en el marcador.

Kate And Me: Con esta yegua tenemos proyecciones, vamos a correr este tiro de 1.800 metros con miras a las pruebas selectivas ya que la tengo en gran concepto.

Colder Weather (Usa): La yegua viene de una excelente actuación en el Clásico, donde escoltó a la campeona Fleet Street. Consideramos que nuestro ejemplar es la macha (la mejor) de esta carrera y esperamos, con la ayuda de Dios, que nos permita abrir la jornada con una victoria

Luego en la cuarta carrera presenta a otra importada en este caso se trata de Dwtn Maddie Brown.

-Esta yegua se encuentra muy bien por cancha, yo creo que ella esta enrumbada a los mejores lotes y Dios quiera que este domingo este en el tope del marcador.

Carrera pareja: Sorpresa La Rinconada Entrevista Gabriel Márquez

Cierra sus presentados en carrera pareja con el rendidor Shakman y la monta del aprendiz Yaniel Caguado.

-Este ejemplar va al tiro corto, creo que él puede atropellar ya que la carrera se presenta bastante violenta en velocidad y muy pendientes que podemos sorprender con él.