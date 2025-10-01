Hemirxon Medina: “En mi reaparecida espero realizar una destacada actuación en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

Tal como se confirmó con la lista de inscritos publicada el lunes por el INH, se marca el regreso de un gran talento del patio: el jinete Hemirxon Medina.

Reaparece: Jinete Montas La Rinconada

Con el objetivo de conocer su estado y sus expectativas, el equipo de Meridiano Web abordó esta mañana de miércoles al ganador de Meeting. Luego de conversar con su agente, el ex jinete Miguel Blanco, sobre puntos clave de sus montas, Medina se dirigió a nuestras cámaras y esto fue lo que nos reveló:

“Un saludo a toda la gente de Gaceta Hípica por aquí estoy listo a reaparecer con cuatro compromisos gracias a Dios”

El primero de ellos es en la cuarta carrera, donde estarás sobre el lomo de la yegua Madame Walker.

-Esta yegua viene de ganar en su última carrera, para esta ocasión anda muy bien por cancha y esperamos este domingo lo haga muy bien.

Luego en la quinta carrera después de 42 días sin correr montas al ejemplar El Gran Liam.

- Este caballo ha respondido muy bien a los briseos, luciendo excelente en los entrenamientos. Hoy completó un ajuste crucial saliendo del aparato, y lo que nos mostró es sumamente alentador. Gracias a Dios, confiamos en que puede ser protagonista de la carrera.

Para la tercera válida del juego del 5y6 nacional en yunta con el trainer German Córdova tienes el compromiso con la yegua Amboise en carrera pareja.

-Esta yegua la he corrido en varias ocasiones, hoy tuve la oportunidad de ajustarla y de verdad que la sentí espectacular, correrá muy bien no la dejen por fuera de sus combinaciones.

Carrera de cierre: Hemirxon Medina La Rinconada

En la carrera de los acumulados tiene el compromiso con el atropellador Zaraceño en recorrido de 1.200 metros.

-A este caballo lo he trabajado en varias ocasiones, hoy miércoles lo ajuste lo hace bien y esperamos estar haciendo muy buena actuación esta semana en nuestra reaparecida en el nombre de Dios.