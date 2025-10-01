Comisarios abren averiguación administrativa a jinete y entrenador en Hinava

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de nueve competencias, el Hipódromo Nacional de Valencia celebró la décima novena reunión de la presente temporada el pasado sábado 27 de septiembre que incluyó el Clásico Propietarios Valencianos.

Por décima séptima jornada hubo monto récord recaudado para el 5y6 Nacional cuya cantidad fue de Bs.25.463.690.

Los más destacados fueron de la jornada sabatina fueron: Francisco Quevedo (jinete) y Juan Carlos Pérez (entrenador) al ganar cada uno tres carreras.

Tras el término de la reunión número 17 en el óvalo carabobeño, la Junta de Comisarios de Hinava, emitió este martes 30 de septiembre, la resolución en la cual se apertura Averiguación Administrativa a los profesionales José Alejandro Rivero y José Jaramillo por la actuación que realizará el ejemplar Templario con el número uno e la gualdrapa que participó en el Clásico Propietarios Valencianos disputado a la altura de la tercera competencia del sábado 27 de septiembre.

APERTURA DE AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA:

“Vista la actuación del ejemplar TEMPLARIO N°01. (RIVERO JOSE), Esta JUNTA DE COMISARIOS procede a abrir la AVERIGUACION ADMINISTRATIVA de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS. Así mismo se le notifica a los Ciudadanos RIVERO JOSE (JINETE) C.I.V. 27.799.416 Y JARAMILLO JOSE (ENTRENADOR) C.I.V. 14.410.062 a comparecer ante el DESPACHO de LA JUNTA DE COMISARIOS DEL HIPODROMO NACIONAL DE VALENCIA (HINAVA) a fin de rendir entrevista. En fecha 27 de septiembre de 2025.”

Cabe destacar que la prueba selectiva se realizó en distancia de 2.000 metros y resultó una victoria sorpresiva para el ejemplar El De Valle, montado por el jinete Francisco Quevedo y la preparación de Juan Carlos Pérez Pérez.