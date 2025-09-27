¡Sorpresa en Hinava! El De Valle se consagra en el Clásico "Propietarios Valencianos"

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) fue el escenario de una de las mayores sorpresas de la temporada hípica de 2025. El Clásico "Propietarios Valencianos" en su versión para machos, un sentido homenaje a la dedicación y la inversión de los hípicos de corazón en la región, se celebró este sábado con un desenlace totalmente inesperado que dejó a propios y extraños con la boca abierta.

La selectiva, pautada como la tercera carrera del programa especial, reunió a ejemplares de 3 y más años de edad en una exigente travesía de 2.000 metros. Con un atractivo premio a repartir de $20.000 dólares, la emoción estaba garantizada, pero nadie anticipaba el giro de los acontecimientos.

Un Sieteañero que Hizo Historia: Sorpresa Hinava

El protagonista de la jornada fue el veterano El De Valle, un caballo de siete años que desafió todos los pronósticos para llevarse la edición 2025 del Clásico. El castaño, con un dividendo a ganador que reflejó la magnitud de la sorpresa, Bs 322,26, demostró que la experiencia y la tenacidad pueden más que el favoritismo.

Bajo la magistral conducción del jockey profesional Francisco Quevedo y el acertado entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez, El De Valle defendió con gallardía los colores del Stud “WY-RenaissanceRacing”, logrando un tiempo final de 130 segundos y 2 quintos (130.2) para la exigente distancia.

La Carrera: De Menos a Más con un Final Arrollador

La competencia comenzó con el veloz My Father Antonio agenciando parciales iniciales de 23.3 en los primeros 400 metros, tomando la punta de la carrera. El De Valle se ubicó inteligentemente en una cómoda cuarta casilla en las primeras de cambio. Mientras tanto, el gran favorito de la prueba, Templario, se quedaba inusualmente rezagado desde el inicio, perdiendo valioso terreno.

Al giro de la primera curva, Moscabado se colocaba en el segundo lugar, seguido por El De Valle y Honor And Glory. Fue al inicio de la curva final donde la dupla Quevedo-Pérez Pérez ejecutó su plan a la perfección.

Francisco Quevedo movió a su conducido y este respondió con una potente aceleración, pasando a dominar la prueba y dejando un segundo parcial de 49 segundos en los 800 metros y 75 segundos en los 1.200 metros. Al ingresar a la recta final, la ventaja de El De Valle se hizo evidente e insalvable, pasando los 1.600 metros en 101.4 y cruzando la meta con total comodidad.

La diferencia en el marcador fue contundente: el ganador y sorpresivo se impuso por no menos de cuatro cuerpos de ventaja. La tabla la completaron Honor And Glory en el segundo lugar, My Father Antonio en el tercero y Moscabado en el cuarto. La decepción de la tarde fue Templario, que quedó completamente fuera de carrera, sin poder completar el recorrido.

Hitos y Celebraciones

Este triunfo tiene un sabor especial para El De Valle. Aunque el castaño ya cuenta con una campaña de 44 actuaciones, esta es su primera victoria en el óvalo del Cabriales (Hinava), y qué mejor manera de estrenarse que con un triunfo selectivo. En total, este Clásico suma su séptimo triunfo de por vida.

Para el jockey Francisco Quevedo y el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez, la alegría fue triple. Con esta victoria, la exitosa yunta sumó su tercera victoria consecutiva en la tarde, para consolidar su dominio en la jornada hípica y celebrar por todo lo alto el éxito del hijo de Big Prairie.

El Clásico "Propietarios Valencianos" no solo fue un reconocimiento a la valiosa comunidad hípica, sino también un recordatorio de que en las carreras de purasangres, las sorpresas forman parte esencial de la emoción, y que a veces, el más inesperado se alza con la gloria.