Así fue el debut del potro que costó $5.000.000 en la subasta de Keeneland 2024

Este sábado 27 de septiembre se comienza una jornada en Belmont At The Big A en el Hipódromo de Aqueduct con la programación de 12 carreras que incluye cinco Graded Stakes.

La primera competencia fue un Maiden Special Weight de 85 mil dólares reservada para ejemplares de dos años, en distancia de la milla (1.600 metros) y contó con una nómina oficial de ocho potros participantes.

Courting: Potro más costoso Belmont At The Big A óvalo Aqueduct

Entre los competidores se encontraba, el alazán debutante Courting (número 3), conducido por el jinete estelar John Velázquez y entrenado por el reconocido Todd Pletcher.

Hay que recordar que este hijo de Curlin en Cavorting por Bernardini fue el más costoso de la venta de yearling en Keeneland realizada el mes de septiembre de 2024 al alcanzar la suma de 5 millones de dólares.

Al momento de darse la partida que fue pareja, el debutante Courting se mantuvo de penúltimo, por dentro.

Sin embargo, su jockey Velázquez buscó pase por fuera y luego en la recta final nuevamente lo hizo mover por dentro para así llegar de cuarto lugar.

El ganador fue para el favorito Igniter (número 6), montado por Manuel Franco, dejó un tiempo de 1.35’’69 para el tiro de la milla y abonó un dividendo de $4,22 a ganador.