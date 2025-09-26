El jinete que faltaba: Gustavo Calvente confirma su presencia en el Gran Premio Latinoamericano

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jinetes argentinos que participará en la edición número 41 del Gran Premio Latinoamericano, es sin duda, Gustavo Calvente, quien quedó contratado para el Stud chileno bajo el nombre de Los Leones, a fin de conducir al ejemplar Daktari, uno de los participantes para la mencionada competencia más importante de Sudamérica.

Gustavo Calvente: Participación Gran Premio Latinoamericano

En entrevista para el portal digital Turf Diario, el látigo argentino comentó que es una excelente oportunidad y agradeció que el Stud lo hayan tomado en cuenta.

"Es una lindísima oportunidad que se me abre. Estoy muy feliz y agradecido que me hayan tenido en cuenta. Siempre estar presente en fiestas como esta es importante, desde lo deportivo y lo personal, y por eso voy a dar todo para conseguir el mejor resultado posible. Tengo buenas experiencias en el Latino, ojalá pueda seguir por esa senda".

Anteriormente, Calvente había ganado el Latinoamericano con el ejemplar Tetaze sobre la pista en grama del Hipódromo de San Isidro de Argentina en el año 2020.

Por su parte Daktari, cuenta con una campaña destacada en Chile más que todo en pista de grama y entrenado por Ximeno Urenda que defenderá con los colores de la divisa chilena (Stud Los Leones).

Esta nueva edición del Gran Premio Latinoamericano será el día sábado 18 de octubre en el Hipódromo de Gavea, en Río de Janeiro, Brazil y es preparada por la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), que es la entidad que defiende a las organizaciones turfísticas sudamericanas en los espacios internacionales.