¡Atención Hípicos! La alternativa al duelo Bendito vs. Rey Enigma el batacazo de la tarde está aquí

Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y que en la tercera válida se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera no sale entre dos ejemplares veloces quizás uno más que otro en este caso hablamos de Rey Enigma por el puesto de pista número dos y por el otro Bendito que viene de tres segundos consecutivos y para esta ocasión recibe descargo de cuatro kilos por parte del jinete aprendiz Oliver Medina.

Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido una nueva y sólido candidato que ha captado la atención de los expertos y apostadores. Este giro inesperado en las apuestas añade un elemento de emoción, lo que hace que la jornada de carreras sea aún más impredecible para todos los involucrados.

Como ya es sabido por todos, la bolsa a repartir adicional especial de esa carrera para ejemplares nacionales e importados de seis y más años ganadores de 1 y 2 carreras es de $22.100.

La prueba está conformada por 12 participantes que en su mayoría se ganan uno a los otros. Cabe destacar que el entrenador Henry Trujillo inscribió al caballo The Big Louis con la monta en esta ocasión de Robert Capriles. Este hijo del semental Golden Dynasty en Siberian Amur por Charismatic, nacido y criado en el Haras Bello Monte.

Pertenece al Stud “M.M”. De acuerdo a sus ejercicios previos y como se ha visto en cancha se puede presentar como una posible sorpresa en carrera pareja.

No podemos olvidar que este ejemplar se ha presentado de dato en sus actuaciones recientes y aunque no ha ganado hay que destacar que ha llegado muy cerca de sus rivales. Otro dato a destacar es que en el caso de su entrenador Trujillo de materializar este triunfo sería el primero del tercer meeting.

Ajuste del 24/09/2025: 15,4 32,1 48 (600MTS) (ES) 75,1/ 2da vuelta, un galopón con remate de 15,4 con el jinete Bragham Zapata

Todo está listo. Solo queda esperar el momento de la partida, cuando la adrenalina hípica se apodere del emocionante recorrido de 1.100 metros. La anticipación se siente en el ambiente, especialmente en una carrera donde la afición maneja múltiples "datos" y la balanza de los favoritos es inestable. Los aficionados estarán al borde de sus asientos, listos para disfrutar de esta rápida y explosiva competencia que promete ser intensa y totalmente impredecible.