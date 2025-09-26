Yunta con hambre de victoria: Buscan romper la racha de 19 derrotas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se prepara para un domingo hípico de alta tensión. Este 28 de septiembre no solo marca el cierre del mes, sino también la celebración de la reunión 37, la cuarta fecha del tercer meeting de la temporada 2025.

La expectativa es máxima con una cartelera que presenta 12 emocionantes competencias, que incluyen una condicional especial, lo que promete un pulso vibrante en el óvalo de Coche.

Las Yuntas Bajo la Lupa: El Factor Clave del Acertijo Hípico La Rinconada

Más allá de la condición física de cada ejemplar, hay un elemento que la afición y los apostadores estudian con lupa: la química de las yuntas, es decir, la dupla formada por jinete y entrenador.

En el complejo mundo de las jugadas exóticas, esta alianza se convierte en un factor crucial. Los amantes de las carreras de caballos toman muy en cuenta el historial de estas duplas al momento de armar sus boletos de 5y6, Pools y Trifectas entre otros.

Es tanto el peso de esta sociedad que, para muchos, el seguimiento a las yuntas se convierte en un ritual. Hay casos de combinaciones que exhiben un impresionante número de victorias, lo que genera una confianza ciega en la fanaticada.

Pero la otra cara de la moneda también es dramática: existen yuntas que, a pesar de múltiples intentos, todavía no logran sumar visitas en el recinto de ganadores, lo que despierta la ansiedad de propietarios y la esperanza de la afición de que finalmente rompan el maleficio.

Este domingo, con la reunión 37, el desempeño de estas alianzas volverá a ser el foco, lo que determinará el éxito o el fracaso de las jugadas durante la programación dominical que lógicamente incluye el 5y6 nacional.

Los Tres Retos para la Yunta: Reunión 37 Jinete Entrenador

Hablamos del jinete Aldry Siso y el entrenador Carlos Luis Uzcátegui. Siso atraviesa una gran temporada, al sumar siete triunfos en lo que va de año. Por su parte, Uzcátegui, con un meeting en su haber, acumula la impresionante cifra de 51 victorias en los nueve meses de carreras de la temporada 2025. Ambos profesionales están en pleno ascenso, y solo les falta coronar su colaboración con una victoria.

El primer chance de la dupla llegará en la primera carrera con el ejemplar RayCharles. Aunque el potro no exhibió un buen desempeño en su debut ya que cargó violentamente hacia afuera, para este compromiso viene mucho más puesto en el recorrido de 1.200 metros.

El segundo y más complicado desafío es un verdadero Bombazo en la Condicional Especial. Este es el segundo reto de Siso y Uzcátegui en una carrera muy pareja donde el gran favorito a vencer es el caballo Li Tre Fratelli. Un triunfo aquí no solo rompería la racha, sino que constituiría un golpe de autoridad.

Finalmente, a la altura de la segunda válida para el 5y6 nacional, la yunta cierra sus compromisos con el debutante de tres años El Hacha. Hijo del semental King Tesa en Carontes (por Mutkaddim), el potro viene bien trabajado para la carrera y se espera una buena actuación en su estreno.

La fanaticada hípica estará atenta a cada paso de esta tripleta de compromisos, con la esperanza de que Aldry Siso y Carlos Luis Uzcátegui, por fin, descorchen el triunfo largamente esperado.