Aldo Traversa en jornada pareja recomienda la sorpresa de sus presentados en la R37

Aldo Traversa, una de las figuras respetadas de la hípica nacional, madrugó este viernes en el Hipódromo La Rinconada. El reconocido entrenador presenció personalmente la jornada de ejercicios de ajuste de sus pupilos, con la finalidad de afinar los últimos detalles de cara a la reunión 37 de este domingo.

Sorpresa: Entrenador Presentados La Rinconada

Atento a cada movimiento en la pista, Traversa conversó con el equipo de Meridiano Web para compartir la situación de sus presentados. El preparador tiene una tripleta de cartas que buscarán destacar en el programa dominical.

Traversa, conocido por su experiencia y franqueza al analizar la condición de sus ejemplares, desgranó los detalles específicos de cada uno de sus tres inscritos. Sus impresiones son cruciales para la afición, pues ofrecen una visión privilegiada sobre las expectativas y estrategias que se implementarán en el óvalo de Coche.

Primer compromiso a la altura de la segunda carrera especial para debutantes y no ganadoras con la castaña de dos años Itálica.

- Esta yegua tiene buen físico, y ha trabajado bien esperamos una buena carrera, sobre todo ahora con el retiro de la número cinco. Márquez tiene identificadas a sus principales oponentes: "Se presentan como posibles enemigas las yeguas números uno y seis." Sin embargo, esto no mella su confianza. "Ella va a correr bien y considero que podemos dar la sorpresa en esta competencia."

Luego en el 5y6 la segunda presentada que tiene por nombre Nefertari.

-Ella ha venido mejorando lentamente, ahora le toco un lote bravo con la presencia de dos importadas, más la presencia de Honey Time y Acanelada. A pesar de ellos esperamos que la nuestra para esta ocasión figure.

En la carrera de los acumulados presenta al ejemplar de nueve años Northern Gold.

-Este caballo anda bien a pesar de que no termina de explotar. Así que para la jugada de superfecta lo pueden hacer que podemos sorprender. Gracias por la entrevista y saludos a todos.