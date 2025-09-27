Entérate de lo que pagó el 5y6 valenciano este sábado 27 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 27 de septiembre del 2025, se realizó la reunión número 19 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de nueve carreras, donde antes de iniciar el juego del 5y6 nacional, se corrió el Clásico Propietarios Valencianos (versión machos), con el triunfo de El de Valle, con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La reunión N°19 de 2025 ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord, que asciende a Bs. 25.463.690,00. De esta suma, se destinaron Bs.13.750.392,60 a quienes acierten los 6 ganadores, y Bs. 3.564.916,60 a los que acierten 5.

En la primera válida ganó Voladora, pensionada de José Carfunjol Morillo, ejemplar pagó un dividendo de Bs 367,37 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para La Azzurra, una pupila de Alejandro Ortiz, conducida por Osis Martínez, en la tercera de las válidas, El Gran Luis hizo suya la prueba en dicho recinto en la tarde de carreras con la monta del aprendiz Winder Véliz y el dividendo en taquilla fue lógico porque paga Bs 75,87.

El triunfo en la primera de la Triple Apuesta fue para Susurro, purasangre entrenado por José Carfunjol Arteaga, y en el sillín del profesional Alejandro Briceño, el cual generó un dividendo de Bs 559,13, la primera de la Doble Perfecta, fue victoria para el castaño Roddrick, con un dividendo en taquilla de Bs 101,90 y la monta de Jaime "El General" Lugo.

Y, por último, cerró el cuadro del 5y6 nacional del sábado en Valencia, en carrera que ganó El Gran Rocky, que deja en taquilla dividendo de Bs 189,17 a ganador con la monta de Ángel Ybarra.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (3397), los cuales ganaron Bs 1.038,94, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) caballos de la fama, fueron en total (196) y cada uno se ganó Bs 69.454,88. Que al cambio oficial de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) equivale a casi 400 dólares.