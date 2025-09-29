Hipismo

De vuelta a la pista: Jinete ganador de meeting esta listo para el resto de la campaña

El joven jinete tiene cuatro compromisos en la reunión 38 en el principal óvalo del país

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 06:06 pm
Foto: José Antonio Aray
La tarde de este lunes, 29 de septiembre de 2025, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó la programación oficial para la reunión número 38 del año. La jornada se disputará el primer domingo de octubre en el coso de Coche, en el marco de la quinta cartelera del tercer meeting.

La agenda contempla doce interesantes competencias que, aunque no incluyen pruebas selectivas, mantienen el pulso de la afición. El popular 5y6 nacional se activará como es costumbre desde la séptima carrera, prometiendo renovadas emociones y grandes pozos de recaudación.

El Esperado Retorno de un Ganador: Jinete Reunión 38 La Rinconada 

El gran foco de atención de la reunión 38 es el regreso a las pistas del jinete profesional Hemirxon Medina. El fusta oriundo de Falcón vuelve a la acción con un total de cuatro compromisos de monta tras una pausa para su acondicionamiento físico y de peso.

Medina, quien se destacó como el ganador del Segundo Meeting de 2023, buscará retomar el ritmo que lo llevó a sumar un impresionante total de 34 victorias durante la temporada 2024.

Su última victoria data del 11 de mayo de 2025, cuando se impuso a bordo de la yegua Starship Gold en un recorrido de 1.100 metros, agenciando un tiempo de 67.1. Curiosamente, esa victoria la consiguió en yunta con el entrenador David Palencia, un equipo que cosechó importantes triunfos, incluso de tipo selectivo, a lo largo de 2024.

Para su reaparición este domingo, Medina presenta la siguiente lista de compromisos:

  • 4ª Carrera: Madame Walker (Entrenador: Heli García Jr.).

  • 5ª Carrera: El Gran Liam (Entrenador: Antonio Martínez).

  • 9ª Carrera: Amboise (Entrenador: German Cordova).

  • 12ª Carrera: Zaraceño (Entrenador: Miguel Cortez).

Los aficionados esperan con gran expectativa ver si Medina puede reengancharse rápidamente a la lucha por los primeros lugares del ranking de jinetes. Este año el jinete conocido en el ambiente hípico como (rorro) llegó a sumar ocho triunfos en 102 actuaciones para un 40% de efectividad.

 

