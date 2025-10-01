"De tiro a tiro": La fórmula de Yorvis Villamizar con dos de sus tres presentadas en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La exigente profesión de entrenador de purasangres demanda constancia, tiempo y dedicación, cualidades que el trainer Yorvis Villamizar ha demostrado con creces. Pese a manejar un reducido número de ejemplares, ha sido capaz de celebrar tres triunfos en lo que va de temporada.

Entrevista: La Rinconada Yorvis Villamizar Presentados 5y6

El trabajo, sin embargo, no se detiene para el prometedor preparador. Villamizar se prepara ahora para una jornada que se muestra muy pareja este domingo cinco de octubre con hasta tres importantes presentaciones. Por ello, el equipo de Meridiano Web lo contactó esta mañana de miércoles durante los ajustes para conocer de primera mano sus expectativas sobre el desempeño de sus ejemplares

Trainer un total de tres presentados para esta tarde dominical que arrancan en la misma primera carrera con la yegua Yankee Lake.

-Esta yegua la decidimos correr en estos tiros de aliento a ver que tal lo hace, para ver su capacidad en futuras actuaciones. Sin embargo, esperamos que haga una buena actuación, respetando el chance de las favoritas que van presente.

Para el 5y6 en yunta con Jervis Alvarado presenta a la yegua Caramel Love.

- Es una yegua de mucha calidad y carácter. Si bien su manejo ha sido complicado, además de venir de ser retirada por un cuadro de cólico, estimamos que para esta carrera ninguna rival podrá plantearle pelea. Confiamos en que, de la mano de un jinete que la conoce perfectamente, pueda imponerse de punta a punta. Esperamos el triunfo si así Dios lo permite.

De punta a punta: Reunión 38 Carreras Yeguas

Cierra los compromisos en la tercera válida con la yegua Gran Marisela que tendrá nuevamente en la silla a Larry Mejías.

-Es una ganadora de una carrera, y si bien nos enfrentamos a rivales con dos triunfos, ella conoce bien el lote. Estamos convencidos de que posee la capacidad física y atlética necesaria para superar a sus oponentes.

Aunque ha tenido algo de mala suerte en sus últimas actuaciones, para esta competencia contará con Larry en los estribos, un jinete que la conoce a la perfección. Nuestra esperanza es clara: que la yegua cumpla mi dicho de siempre: “Mil vueltas y no la pasen”. Afrontamos mis tres compromisos de la jornada con mucha fe.