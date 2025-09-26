Estas son las montas de Larry Mejías para la R37 en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este viernes 26 de septiembre, el equipo de Meridiano estuvo presente en la jornada de ajuste, en el hipódromo La Rinconada. El jinete profesional Larry Mejías conversó en entrevista para este medio sobre sus tres compromisos para el día domingo 28 de septiembre en la reunión 37.

Larry Mejías: Entrevista en vivo montas no válidas y 5y6 R37 La Rinconada

Larry un saludo para ti y un saludo de parte de la afición hípica.

-Hola, muy buenos días. Como siempre un cordial saludo, éxitos y bendiciones a toda la afición que nos apoya aquí en el hipódromo La Rinconada semana tras semana.

Larry tienes tres importantes compromisos para este domingo en la reunión 37. Comienza en la cuarta carrera con la yegua My Robbing Mate, que se estrena en la cuadra del trainer Manuel Vielma ¿Qué nos puedes comentar?

-Vengo de conducir en su última ocasión. Es un lote fuerte, pues corrió con los ganadores de cinco en aquella presentación. En está ocasión va con los ganadores de tres y cuatro. Creo que es un caballo que lo va a estar haciendo bastante bien en esta carrera.

En la cuarta válida para el 5y6 Nacional vas a montar al potro tresañero Barbasco entrenado por Fernando Parilli Araujo.

-Esta es una carrera bastante pareja, bastante violenta. Espero Dios mediante tener un buen plan para esta competencia y que todo salga de la mejor manera.

Cierra tus compromisos en la quinta válida con la yegua Bella Luz que reaparece luego de 161 días sin correr y se estrena en la cuadra del entrenador Ismael Martínez.

-Esta es una yegua que viene a su reaparecida, ha trabajado bastante bien. Esperemos que Dios mediante que todo salga de la mejor manera con esta yegua.