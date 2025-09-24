Victoria de Oro: Esto es lo que dice Heli García Jr. de su presentada para la R37 (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Heli García Jr., un nombre con profundas raíces en el turf venezolano, resuena con respeto en el ambiente hípico de La Rinconada. Este preparador excepcional es reconocido por su bajo perfil y gran profesionalismo, demostrando su valía sin necesidad de grandes discursos ni estridencias.

Sencillez y Compromiso con cada ejemplar: La Rinconada

Su sencillez y forma de ser lo definen como una figura única. García Jr. mantiene una constante disposición a compartir sus impresiones y ofrecer declaraciones sobre los ejemplares que presenta en cada jornada. Su cercanía con la prensa y la afición no es casualidad; es un claro testimonio de su compromiso con la transparencia en el deporte hípico.

El pasado miércoles, esta regla de apertura se mantuvo. El carismático preparador fue abordado por el equipo de Meridiano Web, que aprovechó la oportunidad para conversar con él en las mañanas de ajuste.

Victoria de Oro: La Única Carta de la R37 Heli García Jr.

García Jr., con la afabilidad que lo caracteriza, compartió sus impresiones sobre su única presentada para la reunión 37 de carreras de este domingo. El foco de su análisis se centró en la yegua Victoria de Oro.

García Jr. se mostró consciente del nivel de la competencia. "Sabemos que la carrera es pareja y presenta fuertes enemigas," admitió. Sin embargo, su plan es claro: "Intentaremos que la nuestra se mantenga en punta hasta el final, una misión que confiamos al jinete Yonkleiver Díaz, la ventaja es que la nuestra viene descansada."

El éxito de Victoria de Oro será crucial para el 5y6. El preparador no desaprovechó la oportunidad para dirigirse a la afición: "Como siempre les digo, vengan a las instalaciones de La Rinconada, apoyen nuestro trabajo y, lo más importante, sellen el 5y6, que semana a semana abona excelentes dividendos."