Leomar Sangronis confía en la mejoría de estos ejemplares para un triunfo épico en el 5y6 dominical (+Entrevista)

Se despide el mes de septiembre con la reunión número 37 este domingo 28 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras entre ellas una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años, ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

El equipo de Meridiano Web asistió la mañana del día miércoles 24 de septiembre al óvalo de Coche para estar presente en la jornada de ajustes y aprovechó para entrevistar al jinete aprendiz Leomar Sangronis para conocer los detalles de sus cinco compromisos para el 5y6 Nacional.

Entrevista en vivo: Leomar Sangronis Montas 5y6 Datos hípicos La Rinconada

Saludos Leomar. En esta ocasión llevas cinco compromisos para el 5y6 de la reunión número 37. Inicias en la primera válida con la yegua Lady Rocket que reaparece luego de 98 días sin correr.

-Es una yegua que el entrenador José García me da la oportunidad para conducirla. Se encuentra muy bien en cancha venimos de correrla con un buen séptimo. Esperemos un poco de oportunidad y tener una buena actuación con esta yegua.

Luego en la segunda válida monta nuevamente a la yegua Acanelada que la conoces bien y en su última llegó de cuarta lugar ¿Coméntanos acerca de esta yegua?

-Jesús (Antonio) Romero nos sigue apoyando con esta yegua. Esperemos que esta semana caballo que por primera vez lo voy a conducir. Esperemos esta semana tener mucha suerte con ella para obtener el triunfo.

Para la tercera válida montarás al potro tresañero Absoluto que debutará aquí en la arena de Coche con el mismo entrenador José García ¿Qué nos puedes decir?

-Si, un caballo que va a su debut por primera vez. Esperemos que lo haga muy bien.

Tu próximo compromiso será en la quinta válida con la castaña Kalsa del trainer Fernando Parilli Araujo.

-El Stud Z.M., nos vuelve a dar la oportunidad y esperemos tener una excelente actuación con esta yegua.

Culmina tus montas en la conocida carrera de los acumulados (sexta válida) con el ejemplar Cosmos que ha mostrado mucha mejoría en sus presentaciones anteriores.

-Efectivamente, es un caballo que se ha mantenido muy bien en cancha. En su última logramos un excelente tercero y esperamos tener un buen triunfo con el ejemplar.