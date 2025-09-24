Rafael Alemán: “Mi yegua venderá cara su derrota” (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La labor semanal del equipo de Meridiano Web en las jornadas de ajustes de La Rinconada no es un secreto, sino un servicio crucial para la comunidad hípica. Esta cobertura especializada busca nutrir a los aficionados con la información más relevante, un elemento siempre vital para realizar sus jugadas en el INH (@Inh).

Rafael Alemán Jr. Destaca en la Mañana de Ajustes: La Rinconada Entrevistas

La mañana de este miércoles 24 de septiembre confirmó la regla. A la altura de los 1.400 metros, coincidimos con el talentoso entrenador Rafael Alemán Jr., quien alista tres ejemplares con gran opción para la jornada del próximo domingo.

Entrenador, en la tercera carrera presenta a Father Heart y Stephen. De estos dos participantes, ¿Cuál considera que tiene la mejor opción de victoria y por qué?

- Agradezco a Gaceta Hípica el espacio para dirigirme a su audiencia sobre mis dos presentados. Ambos ejemplares llegan en plenitud de condiciones y lucen espectaculares en los ejercicios de cancha.

Considero que, con algo de suerte, Father Heart es el más fuerte de los dos. Es el tresañero de la carrera y me gusta mucho para conseguir el triunfo.

En cuanto a Stephen, no lo dejen fuera de sus combinaciones. Por la forma en que luce en la pista, puede sorprender en cualquier momento, más aún con la excelente monta de 'El Kid' Quevedo.

Sorpresa: Yegua La Rinconada Carreras 5y6 nacional

Para la primera válida la rendidora Linda Ilusión es parte de la nómina de diez participantes.

-Esta es una yegua que todas las corre bien, por cancha anda excelente. Sabemos que el lote es un poco más fuerte de lo que ella viene de correr, pero esto no significa que no pueda ganar la competencia.

Sabemos que van yeguas de la talla de Quality Princess y Lady Rocket, pero no vayan a dejar a la nuestra fuera de sus combinaciones porque si gana va ser una sorpresa y con toda seguridad ella venderá cara su derrota.