Conoce lo que dijo Rafael Alemán Jr. de Father Heart que correrá este domingo

Uno de los entrenadores que ha logrado una seguidilla de triunfos y ha ganado al menos una carrera en las últimas dos reuniones oficiales, es el entrenador Rafael Alemán Jr. quien estará activo en la reunión 31 con el ejemplar Father Heart en una de las carreras no válidas.

Rafael Alemán Jr. habla de Father Heart

El entrenador de purasangres de carreras Rafael Alemán Jr. buscará este domingo con el ejemplar Father Heart conseguir su tercera semana de victorias consecutivas y la cuarta en el segundo meeting del año para mantener viva la racha de triunfos que tiene en estos momentos.

Este viernes, el entrenador conversó con el equipo de Meridiano.net en las instalaciones del hipódromo La Rinconada durante las horas de los trabajos y ajustes del día y dio a conocer las condiciones físicas del purasangre Father Heart el cual correrá en la sexta no válida.

Alemán Jr. viene de ganar en la reunión del 3 de agosto con el ejemplar Tan Abbott en una prueba de 1.300 metros con el aprendiz Omar Rivas, y el pasado 10 de agosto, regresó al paddock de ganadores con la yegua Luna Llena y la monta del jockey Arnaldo Chirinos en 1,100 metros.

Para este domingo, el trainer de purasangres buscará mantener la racha con el potro de tres años, Father Heart en la sexta carrera no válida en una distancia de 1,400 metros para ejemplares de tres y cuatro años, ganadores de una carrera.

“Este caballo reaparece bastante bien, luego de su participación en la Triple Corona Nacional en el Clásico José Antonio Páez llegando cuarto a solo seis cuerpos. El caballo vuelve a su lote, tenemos muchas esperanzas que el caballo gane esta carrera para después seguir los tramos hacia los clásicos, me gusta mucho este caballo, esta muy bien en cancha, como siempre digo, todos son enemigos, pero el caballo anda espectacular y así se los hago saber".