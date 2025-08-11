De regreso al Paddock de Ganadores: Conozca el tiempo que tenía sin ganar Arnaldo Chirinos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo en el hipódromo La Rinconada se realizó una jornada de 12 carreras en el marco de la fecha 16 del segundo meeting del año en la reunión número 30 donde el jockey profesional Arnaldo Chirinos fue uno los ganadores.

Más de un año sin ganar para Chirinos

En la séptima carrera del programa de la tarde dominical se corrió la primera de las válidas del 5y6 nacional, la cual fue reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras en distancia de 1.100 metros con un premio especial de $18.000.

La victoria fue para la hembra castaña de seis años, Luna Llena con la presentación del entrenador Rafael Alemán Jr. y la monta del jockey profesional Arnaldo Chirinos para el Stud Team Family, la cual corrió la distancia en un tiempo de 67’2 y generó un pago de 165.18 a ganador.

Los parciales de la competencia fueron marcados en 25 segundos los primeros 400 metros y 48’4 los 800 metros o la media milla con un final de antes mencionado y un remate de 18.4 en los últimos 300 metros finales.

Para el jockey profesional Arnaldo Chirinos es su primera victoria del meeting y del año luego de 29 montas. La última victoria de Chirinos en La Rinconada previa a esta había sido el 17 de marzo del 2024 en una prueba de reclamo para perdedores de una y dos carreras en distancia de 1.200 metros con el ejemplar Black Andrew con el entrenador David Palencia con un tiempo de 74’4.