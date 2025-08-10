Speed Rating de Gaceta Hípica acierta los seis de la fama

Suscríbete a nuestros canales

La Gaceta Hípica ha consolidado su posición como el medio número uno dentro de la comunidad de apostadores en Venezuela. Este reconocimiento unánime refleja la confianza y el respeto que los seguidores del turf depositan en sus contenidos.

Más allá de su función básica como revista de pronósticos, La Gaceta Hípica se ha convertido en un pilar fundamental para los aficionados, quienes encuentran en sus páginas información detallada, análisis expertos y acompañamiento constante. De esta manera, el medio no solo informa, sino que también contribuye activamente al desarrollo y la promoción del deporte en el país.

Ganadores indicaros en el Speed Rating de Gaceta Hípica

La reunión 30 de carreras en el principal óvalo del país fue un testimonio contundente de la eficacia y el poder predictivo de esta publicación, cariñosamente apodada "la Biblia del Hipismo". La Gaceta Hípica, apoyada en su afamado sistema de Speed Rating, logró acertar los seis ganadores de la fama, lo que permite consolidar su liderazgo y reafirmar la confianza de su fiel audiencia.

Los seis ganadores del 5y6 nacional realizado esta tarde en La Rinconada, fue una tarea fácil para el Speed Rating, una herramienta extra que le entrega la mejor revista hípica del país, que bien sea de paso, la más vendida y reconocida por cualquier hípico dentro y fuera de nuestras fronteras. Los aciertos es una hazaña que no solo subraya su dominio en el pronóstico hípico, sino que también destaca su compromiso inquebrantable con brindar la información más fiable y precisa a sus lectores.

Aciertos en el 5y6 nacional en La Rinconada

Hay que recordar que el elemento Speed Rating, una herramienta crucial para cuantificar el rendimiento de los purasangres, y con esto demostrar su efectividad con los siguientes aciertos que se detallan a continuación:

Primera válida: Cuarta marca, Luna Llena dividendo en taquilla Bs 165,18.

Segunda válida: Segunda marca, Navegante dividendo en taquilla Bs 191,04.

Tercera válida: Segunda marca, Kiss Cocoa dividendo en taquilla Bs 75,58.

Cuarta válida: Segunda marca, Sweet Genesis dividendo en taquilla Bs 1.783,66.

Quinta válida: Primera marca, Furetto dividendo en taquilla Bs 745,06.

Sexta válida: Segunda marca, Mía Ragazza dividendo en taquilla Bs 107,79.

Es por esto, Gaceta Hípica la revista que usted prefiere. Demostró, una vez más, su liderazgo en el pronóstico hípico. Este alto número de aciertos consolida su reputación entre los apostadores, quienes fundamentan sus selecciones en sus análisis cada vez que hay reunión.